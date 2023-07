Ceviche tropical de dourada

Preparação

Filete o peixe e retire as espinhas e a pele. Corte os filetes em cubos.

Grelhe a pele lentamente num fio de azeite e reserve.

Descasque e corte em cubos pequenos a manga e o abacate.

Numa tigela junte o peixe, a manga e o abacate. Polvilhe com raspa de lima e regue com sumo de lima e um fio de azeite.

Adicione cebola roxa, malagueta e coentros picados e tempere com sal e pimenta. Envolva bem e leve ao frio durante 30 minutos.

Sirva com a pele do peixe grelhada e as tortilhas e decore com micro ervas.

Dica do nutricionista: haverá algo melhor do que partilhar uma refeição com os amigos e/ou a família? Uma das bases do estilo de vida mediterrânico é exatamente o convívio à mesa e essa é uma das razões que torna este estilo de vida tão bom para a saúde física e mental de quem o segue. Embora o ceviche não seja um prato típico mediterrânico, ele serve bem este propósito em tempos de calor: é um prato fresco, rico em peixe e em hortofrutícolas e que pode ser partilhado. Bom apetite e boas partilhas.