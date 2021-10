Um prato com o fiel amigo que chega à mesa bem cremoso e onde sobressai o sabor do ovo, da batatinha frita e do bacalhau previamente refogado. A sugestão é da chefe de cozinha Cátia Goarmon que também conhecemos como "Tia Cátia".

Um clássico das nossas cozinhas que se faz em casa sem grande trabalho e com resultados surpreendentes.

Algumas refeições têm o condão de nos ativar memórias passadas. Uma receita generosa, para toda a família.

Lasanha de bacalhau com sultanas e pinhões

Tão simples quanto preparar uma cebolada de bom bacalhau, um béchamel caseiro e sobrepor alternando com placas de massa. Uma receita em dose familiar.

Um prato delicioso onde dois ingredientes casam na perfeição, o bacalhau e a broa.