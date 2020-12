Bacalhau espiritual

Preparação

O bacalhau deve estar demolhado e limpo de espinhas e peles.

O pão deve ser demolhado com o leite quente, durante alguns minutos.

O miolo de camarão deve ser cozido com água, cerca de quatro a cinco minutos. Retire da água e reserve.

Triture as cebolas, os alhos e as cenouras. Num tacho, verta um fio de azeite, deixe aquecer, adicione a cenoura picada, a cebola e o alho. Envolva todos os ingredientes. Quando começar a alourar adicione o bacalhau, envolva bem e deixe apurar um pouco.

De seguida, acrescente o pão, previamente demolhado, ao preparado, ligue todos os ingredientes e reserve.

Entretanto, prepare o creme: num tacho, aqueça a margarina, junte a farinha, mexa bem e adicione, pouco a pouco e em fio, o leite quente, mexendo sempre. Deixe levantar fervura, retire do lume e junte três gemas de ovo, envolva bem com a colher de pau para que todos os ingredientes liguem bem. Tempere de sal, pimenta e noz-moscada.

Divida o creme em duas partes: misture uma parte no preparado do bacalhau e envolva bem. A outra parte incorpore as três claras previamente batidas em castelo firme.

Num tabuleiro de ir ao forno, unte-o com um pouco de margarina e disponha o preparado do bacalhau, alise bem. Por cima distribua o miolo de camarão e acrescente por cima a outra parte do creme misturado com as claras.

Polvilhe com pão ralado e leve ao forno, previamente aquecido a 200 ºC, cerca entre 25 a 30 minutos, até alourar.

Sirva acompanhado de uma salada a seu gosto.