Massinha de peixe

Com ingredientes simples, fazemos magia com a cozinha de aconchego e familiar. A sugestão é de Joana Roque, autora do livro "Cozinha organizada, jantar na mesa".

Lasanha caseira de peixe com vegetais

Esta é a receita de lasanha de eleição da Joana Andrade Nunes, do blogue "Camomila Limão", o casamento de peixe, legumes e ervas aromáticas.

Sopa de peixe com massa cotovelinhos

Tem nome de sopa mas vai à mesa como prato principal. Rica nos ingredientes e reconfortante no sabor.

Massada de bacalhau

Quando o tempo é pouco e há que juntar à mesa a família ou amigos, a massada é prato de eleição. Aqui, uma receita sugerida pela dupla constituída pela cozinheira Cátia Goarmon e nutricionista Rita Rocha de Macedo.

Canelones de bacalhau e espinafres

A cozinha de fusão a mostrar o seu melhor. Ingredientes e técnicas de diferentes origens cruzam-se neste prato tão saboroso.