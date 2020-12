Lasanha caseira de peixe com vegetais

Preparação

Colocar os peixes num tacho com água a ferver e temperar com sal. Cozer cerca de dez minutos.

Enquanto se aguarda que o peixe coza, cortar em pequenos pedaços as cenouras, o pimento, as chalotas, os dentes de alho e o tomate.

Na wok, colocar um fio de azeite e deixar aquecer.

Adicionar todos os vegetais e temperar com sal, tomilho fresco e com as pimentas moídas na hora.

Deixar cozinhar lentamente durante, aproximadamente, dez minutos.

Retirar do lume assim que os legumes estiverem cozinhados mas ainda estaladiços.

Tirar as espinhas e peles ao peixe, desfazer em pedaços e cortar em cubos as delícias do mar. Juntar os peixes aos vegetais na wok.

Deixar descansar, com a wok tapada, aproximadamente dois a três minutos.

Entretanto, pré-aquecer o forno a 200 ºC.

Colocar duas fatias de massa fresca no fundo de uma travessa.

Distribuir metade do peixe e vegetais no fundo da travessa e verter sobre estes um pouco de molho bechamel.

Colocar mais duas fatias de massa fresca de lasanha e repetir, novamente, o processo.

Terminar com duas fatias de lasanha cobertas com queijo ralado e orégãos secos.

Levar ao forno 15 minutos ou até estar dourado.

Servir de imediato.