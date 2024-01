Quem resiste a um empadão ainda quentinho, acabado de sair do forno? Aqui, apresentamos-lhe a receita clássica, com puré de batata caseiro.

Os clássicos da cozinha portuguesa nunca passam de moda. Experimente os nossos pastéis de bacalhau e delicie-se com o melhor da gastronomia nacional.

Uma massa de panquecas diferente mas saborosa. Experimente esta receita de panquecas de batata com tomate estufado.

O chef Fábio Bernardino é o autor da nova edição do e-book gratuito “A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...”, obra com receitas preparadas com mais eficiência de recursos. Este Aveludado de bacalhau é disso exemplo.