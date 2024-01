Empadão delícia de puré e carne

Preparação

Puré:

Descasque e corte as batatas em quartos. Coza-as em água temperada com sal. Deixe as batatas arrefecerem e reduza-as a puré. Junte a manteiga, tempere com noz-moscada, sal e pimenta. Mexa e adicione leite morno. Mexa de novo.

Recheio de carne:

Triture ½ chouriço na picadora, junte à carne picada e misture.

Descasque a cebola e os dentes de alho e pique-os finamente. Leve um tacho ao lume com o azeite. Deixe aquecer, junte a cebola e o alho. Refogue em lume baixo até dourar. Nesse momento, adicione as carnes. Tempere com cominhos, sal, pimenta. Deixe cozer. No final, junte salsa fresca picada.

Acabamento:

Verta metade do puré num tabuleiro que possa ir ao forno, junte a carne e termine com o restante puré. Alise a superfície, pincele com gema.

Leve ao forno previamente aquecido a 200 ºC. Retire quando o puré estiver dourado. Termine com um pouco de salsa picada.