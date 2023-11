"No fundo, é um ovo com queijo ralado por cima — mas com uma apresentação espetacular. Se quer impressionar no brunch de família, esta é a receita perfeita", diz-nos o Casal Mistério, autor desta receita.

Feta pasta Experimente fazer esta receita com os legumes que tiver no frigorífico é o desafio que nos deixa Rui Marques, autor do livro "Poupe com a Pitada do Pai".

Bife Borgonhesa Um clássico que nunca deixa ninguém ficar mal. Perfeito para um daqueles dias de frio que pedem um prato que nos aqueça a alma. Uma receita do chef Miguel Mesquita, a partir do seu livro "Cozinhas do Mundo".

Peru picante salteado Quando se sente mais em baixo, este vigoroso prato de noodles pode ser o segredo para o pôr como novo. No que toca aos legumes, adapte a receita consoante os ingredientes que tiver à mão. Uma sugestão Too Good To Go.

Sopa portuguesa Feijão, cebola, tomate, couve, massinha, uma tradicional sopa portuguesa aqui com autoria de Sónia Dias, autora do "Livro base da macrobiótica".