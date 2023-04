Uma receita que une maravilhosamente os vegetais e a proteína animal. A sugestão é do livro "A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...", uma edição da EPAL.

Tem sempre dificuldade em aproveitar as couves de uma ponta à outra? Não as desperdice – use as folhas para fazer um rolinho primavera. Uma sugestão da Too Good To Go.