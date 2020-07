Preparação

Para o salmão com cenouras salteadas

Comece por colocar o azeite e a manteiga numa frigideira, até que a manteiga derreta por completo sem que queime.

Quando a manteiga derreter, significa que a frigideira já está bem quente.

Coloque as cenouras em quartos e deixar cozinhar cerca de cinco minutos de cada lado ou até que comecem a ficar com marcas da cozedura.

Enquanto a cenoura coze, incline a frigideira e com a ajuda de uma colher, recolha o molho e vá regando por cima das cenouras.

Faça este processo constantemente, até que todas as partes estejam cozinhadas e crocantes.

Numa tigela, misture a água com o mel, mexa bem e regue as cenouras para que caramelizem.

Volte a inclinar a frigideira e regue-a com colheradas do molho.

Retire as cenouras uma a uma e reserve.

Na mesma frigideira, coloque o salmão, previamente temperado com sal e pimenta, com a pele virada para baixo.

Deixe que cozinhe por aproximadamente três minutos ou até que a pele fique crocante.

Vire o salmão e cozinhe por mais dois minutos, sempre regando com colheradas do molho, à semelhança do que foi feito com as cenouras.

Desligue o lume e reserve.

Molho de iogurte e mostarda

Numa tacinha, coloque o iogurte e a mostarda em grão e misture bem.

Adicione o sumo de limão e misture bem.

Acrescente a pimenta e volte a mexer.

Num prato fundo ou com as bordas altas, monte o prato.

Coloque as microleafs previamente temperadas com azeite e sal, na base do prato.

Por cima, coloque o salmão e as cenouras.

Polvilhe com as folhas de shiso e com as raspas de limão.

Sirva com o molho de iogurte e mostarda.