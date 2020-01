Tarte de batata e salmão

Preparação

Coza os lombos de salmão em água com sal. Lasque os lombos e reserve.

Coza as batatas em água e sal e depois de cozinhadas corte-as em rodelas. Reserve.

Forre uma tarteira com a massa quebrada e leve alguns minutos ao forno pré-aquecido a 180 ºC.

Misture as natas com os ovos e tempere com sal e pimenta acabada de moer.

Disponha na tarteira metade das rodelas de batata, metade das lascas de salmão e deite algumas folhas de tomilho por cima.

Faça uma segunda camada com as restantes rodelas de batata e lascas de salmão e folhas de tomilho. Cobra com a mistura dos ovos e natas.

Leve ao forno a 190 ºC até dourar (cerca de 30 minutos).

Tempo de Preparação: 45 minutos