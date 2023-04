Trouxas de couve recheadas com carne picada e alecrim

Preparação

Comece por cozer o arroz em cerca de 600 ml de caldo aromático sustentável (para saber como fazer o caldo clique aqui). Quando o arroz estiver cozido, coe-o e reserve.

Numa frigideira, salteie com um fio de azeite a cebola e o alho picados e o alho-francês, cortado em juliana. Junte a carne picada e o tomate cortado em cubos, e a malagueta. Envolva tudo e deixe cozinhar, até a carne estar no ponto.

Tempere com o tomilho, o gengibre, o vinho branco, a pimenta e com o sumo e raspa do limão. Reserve.

Entretanto, o arroz já arrefeceu um pouco, permitindo que seja envolvido no preparado da carne picada. Retifique os temperos.

Escalde as folhas da couve no restante caldo aromático, abra as folhas e recheie-as com o preparado da carne e arroz.

Enrole a couve e sirva com uma salada.