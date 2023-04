Rolinhos primavera de couve-lombarda

Preparação

Molho: numa taça pequena, mistura todos os ingredientes. Depois, junte duas ou três colheres de sopa de água e mexa bem até o molho ficar com uma consistência cremosa, mas não demasiado espessa.

Rolinhos primavera: escalde as folhas de couve-lombarda verde, mergulhando-as em água a ferver durante dois minutos e, de seguida, passe-as por água corrente fria.

Corte em palitos as cenouras, o pepino e os rabanetes.

Corte as ervas aromáticas e o cebolinho bem fino.

Cozinhe os noodles de arroz de acordo com as instruções da embalagem.

Recheie as folhas de couve, deixando cerca de 3 cm vazios nas bordas. Cubra o terço inferior da folha com alguns pedaços de pepino, seguidos de um pequeno punhado de noodles de arroz e algumas tiras de cenoura e rabanete. Tempere generosamente com a mistura de ervas aromáticas e cubra com cebolinho.

Dobre o canto inferior da folha por cima do recheio e vá enrolando, de baixo para cima, até todo o recheio estar envolto de forma compacta. Dobre para dentro os lados mais pequenos do rolo, como se fizesse um burrrito. Por último, acabe de enrolar a folha. Faça o mesmo com os restantes ingredientes.

Sirva os rolinhos primavera com molho de amendoim à parte. Pode servi-los inteiros ou partidos ao meio, na diagonal, com uma faca de cozinha afiada.