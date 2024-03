O segredo para este prato de arroz, está numa base simples de refogado e no quanto baste de paciência para que os sabores apurem. Rápido e com um resultado surpreendente.

O gastrónomo Virgílio Gomes e a apaixonada por cozinha Isabel Zibaia, dão-nos a sua receita de choco frito. Acompanham-no de um molho tártaro. Uma proposta que sai do livro "Petiscos do Rio e do Mar".

Um verdadeiro petisco. A marinada de paprica e mel dá ao frango uma irresistível crosta condimentada e suculenta.

Uns queques nutritivos e deliciosos que reduzem substancialmente a introdução de sal.

O bife à regional, uma variante do bife à inglesa, está ligado à ilha açoriana de São Miguel. Pode ser acompanhado com batata frita e, quase sempre, com ovo a cavalo.

Nada tão simples e saboroso como um bom peixe grelhado.

Receita ideal para aqueles dias em que o tempo na cozinha se resume ao indispensável. Isto sem comprometer pratos deliciosos e reconfortantes.

Reza a lenda de que quando um peixe se perde no mar, torna-se numa perca e fica tudo uma massada. Não se “perca” na receita, temos aqui todos os passos.