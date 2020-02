Queques de omelete com legumes e ervas

Preparação

Comece por cozinhar os legumes. Num tacho com um fio de azeite coloque a cebola picada. Deixe cozinhar um pouco e junte os alhos também picados e o bacon partido em pedacinhos, se for usar. Junte depois as cenouras em juliana, mexa e deixe cozinhar um pouco.

Adicione a couve cortada igualmente em juliana. Tempere de sal e pimenta, não esquecendo que o bacon e o queijo, que colocará no fim, já têm sal. Se achar que os legumes estão a ficar secos, deite um pouco de água (ou vinho branco). Junte o pimento vermelho aos cubinhos. Deixe cozinhar bem, até os legumes estarem bem macios.

Entretanto pré-aqueça o forno nos 180 ºC. Bata os ovos numa tigela, junte o leite, tempere com um pouco de sal (eu não adicionei) e pimenta preta e adicione as ervas aromáticas picadas.

Unte um tabuleiro com cavidades para queques, distribua o preparado de legumes pelas cavidades e encha com os ovos batidos. Distribua pedacinhos de queijo de cabra por cima e leve ao forno entre 20 a 25 minutos: deve ajustar o tempo de acordo com o seu forno, a ideia é que não fiquem demasiado cozidos, devem sair das formas com o centro ainda um pouco líquido – os queques acabam de cozer com o calor remanescente. Retire das formas e sirva, quentes ou frios, com uma salada.