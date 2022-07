“Vibrante, picante e reconfortante, esta minha versão de laksa de camarão não leva noodles de arroz, é simples de fazer e muito saborosa”, diz-nos o chef Miguel Mesquita, autor deste prato.

Um arroz que se quer malandro deve apresentar-se com um caldo delicioso e aromático. Aqui, numa versão com camarão e sem prescindir das dicas do chef e da nutricionista.

Prática, rápida e fresca, com um pouco de "fogo" para aquecer, cheia de cor e coisas boas.

Uma receita muito comum na região do Douro e Minho, onde normalmente é servida como uma entrada.

Diz-nos a autora desta receita, Alida Remtula do blogue "Alida's Food": "estes noodles funcionam como uma refeição quente e mais reconfortante, mas também como refeição fria, quase uma salada, salvo as devidas diferenças".