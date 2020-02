Tacos de camarão e abacate com molho de iogurte, coentros e lima

Preparação

Colocar uma sertã ao lume com um fio de azeite e o alho picado. Adicionar os camarões e ir mexendo até ganharem cor. Apagar o lume, juntando em seguida umas gotas de sumo de lima, mexer e reservar.

Preparar o molho de iogurte, misturando todos os ingredientes numa taça.

Numa outra taça colocar o abacate, a manga e os tomates cherry coloridos. Misturar e temperar com uma pitada de sal e um pouco de sumo de lima. Juntar a malagueta picada a gosto, alguns coentros picados e os camarões, envolvendo tudo.

Numa sertã ao lume, tostar as tortilhas de ambos os lados, até dourarem.

Servir as tortilhas com uma camada de couve-roxa fatiada finamente, a mistura da salada de abacate e camarão, salpicar com o molho de iogurte e com mais coentros picados a gosto.