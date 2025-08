O Tomate Coração de Boi do Douro está de regresso à mesa com a 10.ª edição da Festa-Concurso agendada para 29 de agosto, este ano na Quinta da Pacheca, em Lamego. A celebração deste produto emblemático do verão português ganha novo fôlego após a conquista do prémio Gourmand World Cookbook pelo livro “Tomate Coração de Boi do Douro – A outra riqueza do vale mágico”.

O concurso reúne um júri composto por chefs, enólogos, jornalistas e especialistas do setor agroalimentar para eleger o melhor tomate da temporada. A avaliação decorre durante a tarde e é seguida, a partir das 18h00, por um encontro entre júri, produtores de vinho, visitantes e turistas.

A sessão deste ano começa com uma conversa sobre a importância dos produtos tradicionais na valorização da região, com Edouard Cointreau, presidente do Gourmand Awards, e o professor Miguel Poiares Maduro. O evento termina com um jantar volante protagonizado por vinhos das quintas concorrentes e propostas gastronómicas centradas no tomate.

A participação no jantar tem o custo de 80€ e requer reserva prévia através do email greengrape@greengrape.pt. A organização é da responsabilidade da empresa Greengrape, em parceria com associações de desenvolvimento regional.

Ao longo de agosto, o tomate é também protagonista nos menus de 24 restaurantes da região, incluindo espaços de chefs com estrela Michelin como Rui Paula (DOC), Vasco Coelho Santos (Seixo) e Pedro Lemos (Bonfim 1896). A iniciativa “Tomate à mesa (a)gosto todo” pretende divulgar a versatilidade do Tomate Coração de Boi, com propostas que vão desde as saladas tradicionais até criações de autor.

No dia seguinte ao concurso, a 30 de agosto, o evento muda-se para a aldeia de Arroios, em Vila Real. A partir das 17h30, a Capela Barroca acolhe a prova “Tomate à Capella”, aberta ao público, com degustações de tomate, azeite e flor de sal, coordenadas por Francisco Pavão. O programa inclui ainda o Mercadinho da Capella com música, petiscos, vinhos e produtos locais.

Criada há dez anos por três amigos – Celeste Pereira (Greengrape), Edgardo Pacheco (jornalista) e Abílio Tavares da Silva (produtor da Quinta de Foz Torto) – a Festa do Tomate Coração de Boi consolidou-se como uma iniciativa de valorização dos produtos autóctones da região duriense. Segundo a organização, o envolvimento crescente dos produtores de vinho prova o potencial de diversificação económica da região através de outros produtos de excelência.