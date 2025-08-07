Mal se entra nesta marisqueira em Belém, sentimos que mergulhamos no mar ou até num mundo secreto de sereias. O ambiente, inspirado na estética Art Déco, homenageia a vida marítima e oferece diferentes espaços, pensados para acolher diversas ocasiões: dos almoços familiares aos de negócios, passando pelos jantares a dois e fins de tarde descontraídos.

Foi com o intuito de se tornar mais versátil que o conceituado restaurante lisboeta, inaugurado em 2001, avançou uns metros na Rua Bartolomeu Dias: mudou número 122 para o 172.

"Temos uma enorme diversidade de clientes e queremos que a Nunes Real Marisqueira seja o local ideal para todos os momentos, especiais ou do dia a dia: um almoço de negócios, um jantar com a família, um copo com um grupo de amigos depois de um dia de trabalho”, dizem Miguel e Vanda Nunes, os proprietários desta casa que celebra, desde sempre, a pesca artesanal, os sabores da costa portuguesa e o talento de artistas e artesãos nacionais. "Queremos ser uma segunda casa de quem nos visita e faz questão de voltar", rematam.

Hoje, os clientes têm várias formas de viver esta experiência: junto ao viveiro central "da sereia" (um favorito para fotografias), no centro da sala para observar o movimento da cozinha, na barra para uma refeição mais rápida, na sala privada — perfeita para quem quer estar perto de tudo, mas longe da agitação — e, mais recentemente, na esplanada. Esta última, inaugurada no verão de 2024, acrescenta 50 lugares aos cerca de 200 já existentes e oferece uma alternativa mais informal, mas sempre com o mesmo serviço atento e cuidado.

A Nunes Real Marisqueira continua a ser um porto seguro para mariscar em Lisboa créditos: Divulgação

Seja qual for o espaço escolhido, neste lugar terá a oportunidade de saborear peixe ou marisco fresco da época preparados conforme a técnica mais adequada para o produto: forno, brasa, vapor, fritura, conserva, refogado ou simplesmente cru.

Nunes Real Marisqueira Morada: Rua Bartolomeu Dias, nº172 E, 1400-031 Lisboa

Telefone: 213 019 899

E-mail: geral@nunesmarisqueira.pt

Site: www.nunesmarisqueira.pt

Horário: Todos os dias das 12h às 24h

Encerra à segunda-feira

Assim, e quando o mar permite, pode saborear ostras (26€/kg) ou percebes (110€/kg) ou, em alternativa, porque existem o ano inteiro, deliciar-se com umas ameijoas (26€).

Camarão cozido (45€/kg) ou frito (50€/kg) são igualmente opção tal como o sashimi de barriga de atum, ideal para quem quer fugir ao mais tradicional .

Entre as várias sugestões, destaca-se o Lavagante à Basca que, devido ao sucesso, depressa espalhou-se pela capital e redes sociais. O prato, que nasceu a pedido de Ricardo Sá Pinto há mais de 15 anos, apresenta o lavagante frito em azeite e alho, acompanhado com ovos e batatas fritas.

Atualmente é uma das criações mais emblemáticas da casa que, por isso, decidiu mudar o nome para "Lavagante à Nunes" (135€). Quem preferir pode substituir o lavagante por lagosta (150€).

Agosto é o mês em que a Nunes Real Marisqueira assinala o terceiro aniversário da nova morada e celebra o caranguejo real com pratos especiais e exclusivos.