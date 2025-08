Max Verstappen está a usufruir da pausa do campeonato mundial de Fórmula 1 e veio para Portugal com a mulher, Kelly Piquet, família e amigos.

O Fama ao Minuto sabe que o piloto da Red Bull se encontra na região da Comporta e está hospedado no hotel Pinheirinho Comporta, em Melides.

A mulher do desportista partilhou algumas imagens nas redes sociais onde podemos ver que aproveitaram a praia e a beleza natural do local juntamente com amigos.

Veja as imagens na nossa galeria.

Aliás, o seu jato privado foi visto no aeroporto de Beja, tal como foi partilhado na página do Tik Tok do Benfica.

Do grupo de amigos do piloto faz parte o português António Félix da Costa, que representa a TAG Heuer Porsche na Fórmula E, tal como este mostrou nas suas redes sociais.

A história de amor de Max Verstappen e Kelly Piquet

Max Verstappen e Kelly Piquet conheceram-se através do irmão da modelo brasileira, Nelson Piquet Jr., também ele piloto. Kelly é, recorde-se, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet com a modelo holandesa Sylvia Tamsma. Os dois assumiram o namoro em 2021 e em 2024 anunciaram que iam ser pais pela primeira vez.

A manequim já era mãe de Penelope, fruto da sua relação com o piloto russo Daniil Kvyat, nascida em 2019.

Lily nasceu em maio deste ano, tal como os dois fizeram questão de mostrar nas redes sociais.

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca, és o nosso maior presente. Amamos-te muito", escreveram os dois nas redes sociais ao mostrarem uma imagem da menina.