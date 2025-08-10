Paulo Núncio está (ou esteve) pela Comporta e encontrou o piloto de F1 Max Verstappen, que também está de férias em Portugal.
O deputado do CDS-PP - que é candidato do partido a Vila Franca de Xira - fez questão de tirar uma selfie com Max Verstappen e publicou depois a fotografia no X (antigo Twitter).
"Com o grande Campeão de F1 Max Verstappen em Pego, Comporta, Portugal", escreveu na legenda do registo fotográfico.
A título de curiosidade, o futebolista António Silva foi o primeiro a revelar que Max Verstappen estava em Portugal. Isto porque o avião privado do piloto estava no aeroporto quando o jogador do Benfica notou e fez questão de frisar a sua presença. Veja ou recorde abaixo:
O piloto de F1 viajou para Portugal com a mulher, Kelly Piquet, a família e amigos. Como revelamos na semana passada, Max Verstappen almoçou no hotel Pinheirinho Comporta, em Melides, no município de Grândola, tendo aproveitado para fazer praia e jogar golfe.
Ao serviço da Red Bull, recorde-se, Max Verstappen conquistou 65 grandes prémios e quatro campeonatos do mundo de pilotos (2021, 2022, 2023 e 2024).
Recentemente, o neerlandês revelou que vai conduzir para a Red Bull em 2026, colocando um ponto final nas especulações de que iria se transferir para a Mercedes.
Portugal tem sido o destino escolhido por várias celebridades para férias, ou até mesmo para construir casa.
Ainda no mês passado de julho, foi revelado que Nicole Kidman pediu autorização de residência à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA). Segundo a SIC, a atriz australiana, de 58 anos, comprou recentemente uma casa em Melides, no empreendimento de luxo Costa Terra Golf & Ocean Club, tendo já outra casa no Parque das Nações, adquirida em 2023.
