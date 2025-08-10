Paulo Núncio está (ou esteve) pela Comporta e encontrou o piloto de F1 Max Verstappen, que também está de férias em Portugal.

O deputado do CDS-PP - que é candidato do partido a Vila Franca de Xira - fez questão de tirar uma selfie com Max Verstappen e publicou depois a fotografia no X (antigo Twitter).

"Com o grande Campeão de F1 Max Verstappen em Pego, Comporta, Portugal", escreveu na legenda do registo fotográfico.

A título de curiosidade, o futebolista António Silva foi o primeiro a revelar que Max Verstappen estava em Portugal. Isto porque o avião privado do piloto estava no aeroporto quando o jogador do Benfica notou e fez questão de frisar a sua presença. Veja ou recorde abaixo:

O piloto de F1 viajou para Portugal com a mulher, Kelly Piquet, a família e amigos. Como revelamos na semana passada, Max Verstappen almoçou no hotel Pinheirinho Comporta, em Melides, no município de Grândola, tendo aproveitado para fazer praia e jogar golfe.