Emma Heming Willis falou abertamente sobre as reações a uma entrevista que deu a Diane Sawyer, para um especial da ABC News - 'Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey' - na qual falou sobre o diagnóstico do marido, Bruce Willis, nomeadamente demência frontotemporal.

Na entrevista, Emma revelou que o ator, agora com 70 anos, vive numa casa à parte da família de maneira a receber tratamentos e a estar mais em segurança.

Num vídeo que publicou no Instagram, Heming reflete sobre as reações ao programa.

"Acho que fizeram um ótimo trabalho ao dar voz e ao alertar para a demência frontotemporal, assim como ao destacar o trabalho dos cuidadores", afirma. "Sabia que ao partilhar alguma informação mais pessoal iria ver estes dois lados. Surgiriam pessoas com uma opinião e outras com experiência", realça.

A companheira do ator de Hollywood estava consciente, inclusive, que "muitas pessoas iriam opinar e julgar os cuidadores" que estão em situações como a sua. "É contra isso que os cuidadores lutam. Contra o julgamento e as críticas de outros", argumenta.

Citando ainda parte de um livro que está prestes a lançar intitulado 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path', esta referiu:

"Nada é capaz de mudar tanto uma opinião como a experiência", lê, lembrando o que a terapeuta lhe disse. "Mesmo que alguém tenha familiaridade com a demência ou com a condição em que estás, essa pessoa não está em tua casa, então ela não sabe como a pessoa se comporta ou qual é a dinâmica da tua família", continua.

"A verdade é que as opiniões são muito altas e barulhentas. Mas se eles não têm experiência nisso, não têm voz e, definitivamente, não têm direito a voto", disse ainda.

Para Emma, os cuidadores sã "julgados rapidamente e de forma injusta" por aqueles que não passaram pela mesma situação.

"Partilhar abertamente pode gerar opiniões, mas, mais importante, cria conexão e validação para aqueles que realmente enfrentam as realidades dos cuidadores todos os dias", completou, notando que foi a pensar nessas pessoas que decidiu dar a entrevista.

No programa, Emma explicou que Bruce vive numa casa próxima à família, com cuidados 24 horas por dia, para a qual foi mudado depois de se ter percebido que o barulho que era causado pela família poderia agravar o seu estado de saúde.

Esta afirmou que vai ver o marido pelo menos duas vezes por dia, ao pequeno almoço e ao jantar. "É a nossa segunda casa, as miúdas têm lá as coisas".

Recorde-se que Bruce Willis e Emma Heming casaram em março de 2009 e têm duas filhas em comum: Mabel Ray, de 13 anos, e Evelyn Penn, de 11.