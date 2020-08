Do Inferno ao Paraíso, sem esquecer os reis de Portugal, o jardim de Castelo Branco que representa o mundo

São há séculos guardiãs dos silêncios do Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco. Centenas de estátuas representam um compêndio material e espiritual do mundo, naquele que se tornou um dos espaços públicos mais visitados da cidade beirã. Poucas centenas de metros marcam a distância entre as artérias do centro histórico da localidade e o microcosmos arquitetado no século XVIII, por ordem do Bispo da Guarda, D. João Mendonça. A pé, não mais de dez minutos de caminho a pé desde a Praça do Município.

Aqui, no labirinto de sebes e talhões (24, para sermos precisos), a visita merece olhar atento. O jardim de feição Barroca, nas mãos do município desde o início do século XX, faz-se da profusão de lagos ornados, varandas e escadarias. Um dédalo organizado, que respeitou as regras formais dos jardins da época. Obra que terá sido entregue a um arquiteto italiano que, aqui, engendrou jogos de água, repuxos e recantos que obrigam o visitante ao trabalho de descoberta nas quatro áreas que compõem o jardim, a entrada, o patamar do buxo, o jardim alagado e o plano superior.