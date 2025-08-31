Zé Lopes ficou conhecido junto do público pela sua boa disposição e animação. Ora, este lado do apresentador não é apenas para quando aparece na televisão, pelo contrário. O comunicador da TVI faz questão de manter sempre uma atitude positiva em relação à vida e foi precisamente sobre esta questão que refletiu numa partilha que fez na sua página de Instagram.

"Os últimos dias têm sido de profunda reflexão e introspeção. Sem qualquer razão aparente, tem acontecido", começa por escrever numa publicação que fez este sábado, dia 30 de agosto.

"Ainda hoje, em conversa com um amigo, falávamos da urgência que tenho em viver. Sou daqueles que aproveitam cada segundo com intensidade. Durmo pouco porque sinto que tenho de experienciar o máximo que conseguir. A vida é bonita demais para a vermos passar. Bonita e curta… e eu não quero deitar-me com a sensação de 'e se…'", continua.

"Acho que essa incerteza matar-me-ia aos poucos. Sou assim em contexto pessoal e profissional. Tenho consciência que esta minha forma de ser assusta muitos… mas quero acreditar que encante outros tantos. Na verdade, não sei ser de outra forma. Acho as pessoas rasas demasiado aborrecidas. Até porque como diz a música que escolhi para esta publicação 'A gente morre e fica tudo aí, e desse mundo não se leva nada. Tem que sorrir, com dinheiro ou sem, a maior riqueza cê já te'. Acho que essa riqueza é a sorte de vivermos. E vocês, já pararam para analisar aquilo que são?", termina.

Quem é Zé Lopes?

José Lopes, ou Zé Lopes, como é carinhosamente tratado pelo público, é natural do Porto e sempre teve uma enorme paixão pelo pequeno ecrã. Conseguiu entrar para o mundo da televisão em 2018, após ter terminado a licenciatura em Comunicação Social, enquanto repórter estagiário do programa 'Você na TV'.

Entretanto, seguiu os passos de Cristina Ferreira e quando esta vai trabalhar para a SIC, também Zé Lopes passa a fazer parte da estação e Paço de Arcos. É n'O Programa da Cristina', transmitido nas manhãs, que ganha destaque ao protagonizar momentos de grande animação com a comunicadora.

Zé Lopes ainda ficou a trabalhar na SIC enquanto repórter do 'Casa Feliz' dois anos após a saída de Cristina, que voltou para a TVI. Em 2021, também este regressa para o canal de Queluz de Baixo, juntando-se ao programa 'Em Família', como como coordenador de conteúdos e repórter.

Atualmente, para além de ser comentador dos reality show do canal, apresenta também o programa 'Bom Dia Alegria', no V+TVI, ao lado de Merche Romero.