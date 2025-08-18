A viver em Lisboa há uns anos, quando rumou à capital para cumprir o sonho de fazer parte do mundo da televisão, Zé Lopes não esquece as origens.

Numa recente partilha depois de passar uns dias no norte, o apresentador do 'Bom dia Alegria', que nasceu na cidade da Lixa, em Felgueiras, desabafou com os seguidores o sentimento agridoce que é viver entre dois sítios onde têm o seu coração: Lisboa e o norte.

"Escrevo-vos este desabafo a chorar no comboio feito palerma. Mas desengane-se quem pensa que estou triste. São lágrimas de felicidade, de realização e de alguma nostalgia. Enquanto vejo estes registos na minha galeria do telemóvel, reforço a certeza que a minha velhice será aqui. No meu norte", começa por partilhar o apresentador.

De seguida, Zé revela a forte ligação que tem com Lisboa, onde concretizou todos os sonhos mas sem nunca esquecer a verdadeira "casa".

"Não quero com isto dizer que Lisboa não me esteja a receber da melhor forma possível, mas só aqui sinto a verdadeira definição de casa. E sinto-a em pequenos detalhes, que talvez sejam difíceis de compreender. Sinto na mãe que me corta a melancia com todo o carinho e no pai que apaga a televisão e muda de cómodo quando percebe que estou prestes a adormecer no sofá.

Sinto na família da minha melhor amiga que me recebe de portas abertas como se fosse um deles. Sinto nos abraços e nos brindes ao som de 'ehhh ohhh toma!'. Sinto nas amigas que tenho há mais de dez anos desde o tempo das noites caóticas do Just Coffee.

Sinto nas festas e romarias onde sou abordado por muitos que acompanham o meu trabalho na televisão e onde reencontro os que me conhecem desde sempre. Desde o tempo em que ainda não era o Zé Lopes, mas já era o Zezé. Livre de julgamentos e olhares maliciosos. O Zezé que trabalhava a servir copos em bares e discotecas, mas que já partilhava com todos o seu maior sonho.

Felizmente, a vida deu-me a oportunidade de o realizar diariamente. É certo que ainda quero crescer muito a cumpri-lo, mas estou convicto que o encerrar do ciclo será aqui. Porque eu sei onde ainda quero chegar, mas nunca me esqueço de onde vim. E aqui é o meu lugar feliz!", completou Zé Lopes

As conquistas de Zé Lopes

Com apenas 27 anos, Zé Lopes já conseguiu conquistar alguns dos seus sonhos pela capital. O apresentador começou a trabalhar na TVI onde teve oportunidade de ser repórter, produtor, jornalista, coordenador de conteúdos, comentador de vários reality shows e agora a cara de um programa de daytime no canal V+.

A conquista da sua casa própria também foi um importante passo para Zé Lopes, embora com alguns percalços pelo meio.

O colega de Merche Romero adquiriu uma casa em dezembro de 2024 mas oito meses depois a mesma continua sem licença de habitação, o que tem provocado uma grande instabilidade ao apresentador.

"Neste momento sinto-me verdadeiramente triste. Custa percebermos que o nosso sonho fica numa gaveta por castração de terceiros. Mas juntos vamos conseguir e ainda havemos de fazer umas boas churrascadas juntos, vizinhos", escreveu Zé Lopes em jeito de desabafo.