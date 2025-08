Zé Lopes está a passar por um período de angústia e "ansiedade" e tudo devido a questões burocráticas que envolvem a sua recente habitação. Como o apresentador partilhou em dezembro de 2024, a conquista da sua primeira casa foi feita a muito custo e é fruto do seu trabalho desde cedo.

Mas quase oito meses depois, Zé Lopes ainda não conseguiu fazer a mudança já que não há data para a escritura ser feita. A culpa? Segundo a cara do canal V+, é a Câmara de Sintra que está a impedir que as licenças avancem, tal como partilhou nas redes sociais.

O "desabafo" de Zé Lopes

"Os últimos dias têm sido de grande instabilidade emocional e de uma ansiedade que se está a apoderar de mim. Como sabem (e como fiz questão de partilhar por aqui) comprei casa. Foi a concretização de um dos meus maiores sonhos e poder mobilá-la ao meu meu gosto e senti-la como o meu cantinho, foi a cereja no topo do bolo.

Acontece que, por questões burocráticas que desconhecemos, o empreendimento aguarda há meses que a Câmara de Sintra emita as licenças de habitação para efetivar as escrituras. E só eu sei o quão frustrante é não poder usufruir de uma casa que foi comprada apenas por conta do meu trabalho diário, com dinheiro que tanto me custou a ganhar.

Tenho recebido imensas mensagens dos meus futuros vizinhos (naturalmente bastante impacientes) reportando que também se sentem de mãos e pés atados, até porque muitos deles ficam agora sem as habitações onde residem porque tiveram de as vender para adquirirem outras. A previsão datava o mês de Setembro com hipótese de alargamento para Dezembro e neste momento estamos em Agosto sem ver a luz ao fundo do túnel.

Não faço sequer ideia qual é o partido político que governa Sintra neste momento (nem sinto que isso seja relevante), mas fico profundamente triste por perceber que na altura das campanhas tudo é prometido e muito pouco é cumprido. E sim, a habitação deve ser uma das prioridades de qualquer programa eleitoral.

Como vos digo desde o início, aqui nas minhas redes sociais vou partilhar sempre o que estou a sentir.. e neste momento sinto-me verdadeiramente triste. Custa percebermos que o nosso sonho fica numa gaveta por castração de terceiros. Mas juntos vamos conseguir e ainda havemos de fazer umas boas churrascadas juntos, vizinhos", referiu o apresentador do 'Bom dia Alegria'.

No fim da publicação, Zé Lopes apelou aos seguidores que partilhassem com ele dicas de como resolver a situação.

A maior conquista de Zé Lopes: A casa dos seus sonhos

Foi em dezembro de 2024 que Zé Lopes partilhou a boa notícia com os seguidores, referindo o orgulho que sentia no seu percurso profissional que o levou a conquistar a tão desejada casa.

"Cada dia longo de trabalho, todo o cansaço acumulado e até as vozes que teimavam em fazer-me acreditar que não seria possível… trouxeram-me aqui. Aos 27 anos, cumpro um dos maiores objetivos da minha vida.

Lembro-me bem do início: um salário de 525 euros, a dependência da 'mesada' dos meus pais para conseguir viver em Lisboa, e o desafio de começar um 'pé de meia' do zero. Não foi fácil, mas a verdade é que as coisas mais valiosas raramente o são. Hoje olho para este caminho e não consigo evitar sentir-me profundamente grato - e sim, orgulhoso também", escreveu Zé Lopes na altura.

Em maio deste ano o apresentador já tinha mostrado o seu desagrado com as questões burocráticas e tinha pedido à Câmara de Sintra para agilizar o processo que continua sem solução à vista.