No decorrer do “Festival da Feijoada de Bacalhau”, a refeição inclui, de acordo com informação disponibilizada pelo restaurante que organiza a iniciativa, “uma entrada composta pelos tradicionais bolinhos e pataniscas, seguindo-se a feijoada de bacalhau, preparada com samos, lombo de bacalhau e enchidos tradicionais. A sobremesa é à escolha entre fruta da época ou bolo mousse de chocolate, sendo a experiência acompanhada por vinho tinto ou branco. O menu completo orça os 25€ por pessoa”.

âFestival de Feijoada de Bacalhauâ na Maia para saborear em setembro créditos: Divulgação

Para além da especialidade em destaque neste festival na Mercearia do Bacalhau (Rua Ângela Adelaide Calheiros Carvalho Meneses, n.º 266), a carta regular oferece outras propostas como o Arroz do mar, a Açorda de bacalhau e gambas, a Grãozada de bacalhau, o Lombo de bacalhau assado e o Lombo de bacalhau frito. A oferta estende-se ainda à carne, com pratos como o Vazio de vaca criada e a Costela mendinha.

Sublinhe-se que o menu associado ao festival está disponível todos os dias, entre as 12h00 e as 15h00 ao almoço e entre as 19h00 e as 00h00 ao jantar, com exceção dos domingos ao jantar, período em que o restaurante se encontra encerrado.