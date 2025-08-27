O novo jantar “Estrelas no Galáxia” convida a descobrir um menu de degustação de seis momentos, no qual o chef cruza a cozinha de raiz portuguesa com subtis influências asiáticas.

“Cozinhar é, para mim, uma forma de contar histórias. Cada prato tem um princípio, uma memória e uma emoção. Neste jantar trago a minha leitura da cozinha portuguesa, enriquecida por outras culturas que me inspiram, numa viagem feita para ser vivida com tempo e intensidade”, sublinha o chef João Sá.

A curadoria desta iniciativa é feita por Celestino Grave, o chef corporativo da Savoy Signature e conta também com a participação do chef residente Roberto Barros.

O jantar tem o custo de 150€ por pessoa sem harmonização e 190€ com harmonização. O menu das crianças tem o custo de 75€ por pessoa.

