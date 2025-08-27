Zoë Kravitz esteve na antestreia de 'Caught Stealing' em Nova Iorque, na terça-feira, dia 26 de agosto, e escolheu um visual que fez com que não passasse despercebida.
A estrela de 'Batman', de 36 anos, surgiu num evento com um top curto preto de manga comprida e decote coração. A peça completou uma saia longa de cintura baixa, que deixou a barriga à mostra.
O look elegante manteve-se na linha do minimalista, com apenas um anel de diamante no polegar. No que diz respeito à maquilhagem também manteve-se discreta, e optou pelo cabelo solto.
Nas imagens que pode ver na galeria, Zoë Kravitz posou na passadeira vermelha ao lado de Austin Butler e Bad Bunny, que também se vestiram a rigor para o evento.
O evento acontece dias depois de Zoë Kravitz ter sido 'apanhada' a passear com Harry Styles em Roma de braço dado.
Além disso, uma fonte revelou ao jornal The Sun que ambos foram vistos aos beijos no restaurante Rita’s, localizado no bairro do Soho.
"O Harry e a Zoë estavam escondidos num canto e estavam aos beijos como adolescentes. Eles pareciam realmente interessados um no outro e não pareciam importar-se que alguém os visse aos beijos. Era definitivamente um encontro. Eles formam um casal maravilhoso", contou uma fonte à publicação.
Mas o falatório sobre a vida amorosa de Zoë Kravitz não fica por aqui. Isto porque recentemente a imprensa internacional falava da "química" entre a atriz e o colega de elenco de 'Caught Stealing', Austin Butler.
Apesar de haver fontes a dizer que são apenas amigos, foram vistos a desfrutar de uma bebida e próximos num bar em Paris. "Há definitivamente química entre eles e eles estão a adorar este tempo que estão a passar juntos enquanto promovem o filme", disse a fonte.
"Não é propriamente um romance, mas o Austin também não foi colocado na 'friendzone'. Trabalhar juntos no filme foi intenso, já que o realizador Darren Aronofsky é conhecido por pressionar os atores. Promover e poderem passar tempo juntos sem essa pressão foi a recompensa para ambos", acrescentou.
Zoë Kravitz, recorde-se, já namorou com o ator Ben Foster e com o músico Ezra Miller nos anos 2000, quando era adolescente. Depois viveu um romance com Penn Badgley e Chris Pine. Surgiram ainda rumores de uma ligação a Drake e Twin Shadow.
A filha de Lenny Kravitz foi também casada com o ator Karl Glusman entre 2019 e 2021. Ficou noiva de Channing Tatum mas separaram-se no outono de 2024.
