Será este o novo casalinho de Hollywood? Zoë Kravitz e Harry Styles foram apanhados juntos de braço dado a passear em Roma, Itália. Uma turista captou o momento, partilhou nas redes sociais e o vídeo tornou-se viral.

A atriz, de 36 anos, e o cantor, de 31, andaram pelo centro da cidade no passado domingo, 24 de agosto.

A revista People tentou contactar os assessores dos artistas mas sem sucesso.

Kravitz tem estado a promover o seu filme 'Caught Stealing' pela Europa e talvez por isso se tenha encontrado com o artista em Roma.

Depois do passeio por Roma, a troca de beijos em Londres

Um dia depois de serem apanhados a passear na capital italiana, os artistas rumaram a Londres. De acordo com o que uma fonte revelou ao jornal The Sun, os dois foram vistos aos beijos no restaurante Rita’s, localizado no bairro do Soho.

"O Harry e a Zoë estavam escondidos num canto e estavam aos beijos como adolescentes. Eles pareciam realmente interessados um no outro e não pareciam importar-se que alguém os visse aos beijos. Era definitivamente um encontro. Eles formam um casal maravilhoso", disse a fonte à publicação.

Harry Styles ou Austin Butler?

O mais curioso é que dias antes, a realizadora tinha sido vista com Austin Butler num bar em Paris onde trocaram carinhos em público.

Uma fonte conversou com o Daily Mail e comentou a "química" entre ambos que não passou despercebida.

"Há definitivamente química entre eles e eles estão a adorar este tempo que estão a passar juntos enquanto promovem o filme", disse uma fonte à publicação.

"Não é propriamente um romance, mas o Austin também não foi colocado na 'friendzone'. Trabalhar juntos no filme foi intenso", revelou a mesma fonte.

Os atores protagonizam 'Caught Stealing'.