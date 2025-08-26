Será este o novo casalinho de Hollywood? Zoë Kravitz e Harry Styles foram apanhados juntos de braço dado a passear em Roma, Itália. Uma turista captou o momento, partilhou nas redes sociais e o vídeo tornou-se viral.
A atriz, de 36 anos, e o cantor, de 31, andaram pelo centro da cidade no passado domingo, 24 de agosto.
A revista People tentou contactar os assessores dos artistas mas sem sucesso.
Kravitz tem estado a promover o seu filme 'Caught Stealing' pela Europa e talvez por isso se tenha encontrado com o artista em Roma.
Depois do passeio por Roma, a troca de beijos em Londres
Um dia depois de serem apanhados a passear na capital italiana, os artistas rumaram a Londres. De acordo com o que uma fonte revelou ao jornal The Sun, os dois foram vistos aos beijos no restaurante Rita’s, localizado no bairro do Soho.
"O Harry e a Zoë estavam escondidos num canto e estavam aos beijos como adolescentes. Eles pareciam realmente interessados um no outro e não pareciam importar-se que alguém os visse aos beijos. Era definitivamente um encontro. Eles formam um casal maravilhoso", disse a fonte à publicação.
Harry Styles ou Austin Butler?
O mais curioso é que dias antes, a realizadora tinha sido vista com Austin Butler num bar em Paris onde trocaram carinhos em público.
Uma fonte conversou com o Daily Mail e comentou a "química" entre ambos que não passou despercebida.
"Há definitivamente química entre eles e eles estão a adorar este tempo que estão a passar juntos enquanto promovem o filme", disse uma fonte à publicação.
"Não é propriamente um romance, mas o Austin também não foi colocado na 'friendzone'. Trabalhar juntos no filme foi intenso", revelou a mesma fonte.
Os atores protagonizam 'Caught Stealing'.
Os casos amorosos de Zoë Kravitz
Zoë Kravitz já namorou com o ator Ben Foster e com o músico Ezra Miller nos anos 2000, quando era adolescente. Depois viveu um romance com Penn Badgley e Chris Pine. Surgiram ainda rumores de uma ligação a Drake e Twin Shadow.
A filha de Lenny Kravitz foi também casada com o ator Karl Glusman entre 2019 e 2021. Ficou noiva de Channing Tatum mas separaram-se no outono de 2024.
