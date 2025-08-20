Zoë Kravitz deslumbrou com um vestido preto num evento de promoção do novo filme, 'Caught Stealing', na terça-feira, em Londres.

A atriz, de 36 anos, que interpreta Yvonne no filme, usou um vestido preto com um decote profundo enquanto caminhava pela passadeira azul do Odeon Luxe, em Leicester Square. O vestido tinha ainda um laço creme e uma abertura na zona da coxa.

No evento, Zoë Kravitz juntou-se ao colega de elenco Austin Butler, que interpreta o personagem principal Hank Thompson. O ator estava na ocasião com um blazer preto, calças a combinar e ainda uma camisola branca.

Apesar de já terem sido negados rumores de um possível romance entre os atores, o que é certo é que a proximidade de Zoë Kravitz e Austin Butler não passou despercebida.

Nas imagens que pode ver na galeria, os atores posaram juntos enquanto passavam pela passadeira azul e mostraram-se muito sorridentes.

Os rumores que ligam romanticamente Zoë Kravitz e Austin Butler

Em abril, uma fonte disse ao The Sun que "a química deles é tão boa fora do ecrã quanto dentro do ecrã". "O Austin e a Zoë têm-se mantido discretos e ainda não estão a colocar rótulos em nada. Ambos são muito respeitosos com os seus ex-companheiros e estão apenas a ver no que é que as coisas dão", acrescentou.

No entanto, no passado mês de julho várias fontes disseram ao TMZ que Austin e Zoë não são um casal e que são apenas amigos.

De recordar que Zoë Kravitz viveu uma relação amorosa com Channing Tatum, que terminou no ano passado. No início do ano, a atriz também esteve envolvida em rumores que a ligavam romanticamente a Noah Centineo.

Por sua vez, Austin Butler esteve numa relação com Kaia Gerber, mas o romance chegou ao fim após terem estado juntos durante três anos.

O filme 'Caught Stealing' que estreia ainda neste mês de agosto

'Caught Stealing' conta-nos a história do "ex-jogador de beisebol Hank Thompson que inesperadamente se vê envolvido numa luta pela sobrevivência no submundo criminoso da cidade de Nova Iorque dos anos 1990. Ele é forçado a navegar por um mundo que nunca imaginou".

Segundo o Daily Mail, 'Caught Stealing' marca o mais recente papel de destaque de Austin Butler depois de ter protagonizado 'Dune: Part Two', de 2024.

O ator foi nomeado pela primeira vez aos Globos de Ouro e aos Óscares na categoria de Melhor Ator pela interpretação do falecido ícone da música Elvis Presley, no filme 'Elvis', de Baz Luhrmann, de 2022.

Leia Também: Offset confirma que 'Move On' é sobre fim do casamento com Cardi B