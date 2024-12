A vida de Zé Lopes parece estar encaminhada. Esta quinta-feira, 5 de dezembro, o apresentador da TVI partilhou a sua mais recente conquista - a compra da primeira casa.

"Escrevi e reescrevi este texto vezes sem conta. Para alguém que encontra nas palavras o seu refúgio, hoje sinto-me surpreendentemente desarmado. Talvez seja a emoção deste momento que me deixa assim, sem saber por onde começar. Comprei casa!", começou por escrever na legenda que acompanha as fotografias em carrossel publicadas por Zé Lopes.

"Cada dia longo de trabalho, todo o cansaço acumulado e até as vozes que teimavam em fazer-me acreditar que não seria possível… trouxeram-me aqui. Aos 27 anos, cumpro um dos maiores objetivos da minha vida", prosseguiu.

"Lembro-me bem do início: um salário de 525 euros, a dependência da 'mesada' dos meus pais para conseguir viver em Lisboa, e o desafio de começar um 'pé de meia' do zero. Não foi fácil, mas a verdade é que as coisas mais valiosas raramente o são. Hoje olho para este caminho e não consigo evitar sentir-me profundamente grato - e sim, orgulhoso também".

Em jeito de conclusão, Zé Lopes acrescentou: "Há algo de indescritível em conquistar um sonho com as nossas próprias mãos. Indescritivelmente bom, diria. Agora não me roguem pragas nem maus olhados. Só quero ser feliz neste meu cantinho onde o amor não vai faltar".

Várias foram as celebridades que rapidamente mostraram o seu orgulho para com o apresentador. Entre elas Maria Botelho Moniz, Maria Cerqueira Gomes e Mafalda Castro.

Leia Também: "115 euros foram à vida". Zé Lopes furtado em Lisboa