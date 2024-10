No passado dia 4 de outubro, Zé Lopes completou 27 anos de vida, data que este ano optou por não celebrar. Foi o próprio apresentador da TVI quem o referiu, explicando o porquê.

"Este ano, decidi não festejar o meu aniversário porque ando com um ritmo de trabalho que não me permite ter tempo para organizar o que quer que seja, contudo, os meus amigos não me deixaram estar sozinho um único minuto. Vocês não me deixaram estar sozinho um único minuto", realça no Instagram.

"Tive almoço e jantar surpresa e um 'Bom dia alegria' planeado ao pormenor com pessoas que vieram dar brilho à minha vida. Consegui estar com colegas que viraram amigos, com o meu grupo de Lisboa, com os amigos que a faculdade me deu e estou agora a caminho da casa dos meus pais, sendo que logo vou jantar com as minhas melhores amigas", relata.

"Recebi muito amor! Muito amor mesmo!", adiantou, mostrando-se grato pelas pessoas foi encontrando no seu caminho. "Muito obrigado por gostarem de mim e por me darem tanto amor. Muito obrigado por me encherem o coração. Não sei mais o que dizer a não ser muito obrigado", completou.

