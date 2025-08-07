Portugal continua a ser um pequeno paraíso para personalidades de todo o mundo. São várias as estrelas internacionais que já se deixaram levar pelos encantos do país - e claro, pela comida - sendo que uma das mais recentes foi Mick Jagger.

O vocalista dos Rolling Stone encontra-se em Lisboa, conforme se pode ver por uma partilha feita nas redes sociais. A autora da publicação é Mariya Viktorivna, representante e responsável pelos eventos dos restaurantes Olivier.

Ora, o artista, de 82 anos, esteve no ÀCosta by Olivier, restaurante do conhecido chef que fica na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa.

Na sua página de Instagram, Viktorivna não resistiu em partilhar fotografias nas quais posa na companhia de Mick Jagger.

"Esta tem de ficar no feed enquanto existir o Instagram! MICK JAGGER IN THE HOUSEEEEEEE ["O Mick Jagger está aqui", numa tradução livre]. Obrigada ÀCosta por ser uma estrela de um restaurante e ao Oliver da Costa, porque não existe mundo sem ti", declarou na legenda da publicação que poderá ver de seguida.

Na sua página de Instagram, no entanto, o músico não fez nenhuma partilha refere à sua visita ao país.

Mick Jagger não foi a única estrela a vir a Portugal recentemente...

Para além do músico dos Rolling Stones, uma outra estrela britânica esteve por cá. Falamos de Robbie Williams. O cantor desfrutou de umas férias com a mulher, Ayda Field, na zona da Comporta, tendo ficado hospedado na casa da princesa Eugenie (de quem a mulher é grande amiga) e do marido, Jack Brooksbank.