Domingos Correia, de 67 anos, foi um dos concorrentes mais polémicos da edição do programa 'Casados à Primeira Vista' deste ano, na SIC. Este foi, inclusive, expulso do formato pelos especialistas após ter feito comentários sobre outra participante, Raquel, considerados inapropriados e mesmo machistas.

Ora, quis o destino que após muitas controvérsias, Domingos conseguisse encontrar o amor (mas fora do programa).

No passado dia 12 de agosto, no programa das manhãs da estação de Paço de Arcos, o 'Casa Feliz', Domingos revelou estar apaixonado.

A mulher que lhe conseguiu roubar o coração chama-se Goreti, vive na Amora, no Seixal, mas é açoriana.

O casalinho esteve este sábado, 31 de agosto, no programa 'Estamos em Casa', que aconteceu em Viana do Castelo, mostrando-se mais apaixonado que nunca.

"Conhecer o Domingos como ele é fora do programa é completamente diferente. É uma pessoa super meiga, super atenciosa, muito amorosa, portanto foi isso que me fez gostar do Domingos", declarou Goreti, após ser questionada sobre o atual companheiro por Andreia Rodrigues.

"Não foi bem amor à primeira vista, foi à segunda, terceira…", brincou ainda.

Entretanto, Domingos lembrou como é que o caminho dos dois se cruzaram. "Nós já éramos amigos nas redes sociais e fui convidado para ir ao 'Domingão' e naquela altura ela viu-me e disse que queria tirar uma foto comigo. Depois trocámos números de telefone, começámos a conversar, a dialogar diariamente e um dia eu fiz-lhe o convite para ela vir à cidade do Porto e ela veio com todo o carinho, todo o gosto".

Domingos diz ter percebido que Goreti gostava mesmo dele quando um dia teve de vir a Lisboa e, por força das circunstâncias, não a conseguiu avisar que tinha chegado bem à capital. "Atendi e ela a chorar, porque poderia ter-me acontecido alguma coisa", recorda.

"Quero que o Domingos continue a ser para mim aquilo que tem sido até agora. Um homem amoroso, atencioso, dedicado… Sabe ouvir. É teimoso, eu também, mas lá vamos conciliando as coisas", realça Goreti.

A entrevista acabou com muito romance à mistura, uma vez que Domingos leu um poema que escreveu durante a noite a pensar em Goreti, seu grande amor. Poderá ver o momento aqui.

A polémica participação de Domingos no 'Casados à Primeira Vista'

Domingos fez história ao seu primeiro concorrente expulso do formato da SIC. Em causa esteve um áudio de uma chamada telefónica deste para um amigo onde o reformado fala de forma inapropriada de outra concorrente, Raquel, e admite estar a fingir com a sua própria mulher, Isa.

Não fui eu que lhe pedi, foi ela [Raquel] que disse que gostava de ir a uma danceteria comigo. [...] Disse-me que queria que lhe emprestasse um blusão. E ela ontem toda 'coisa' a dançar comigo. Esta sim vale a pena. Apesar de ser mais nova até fazemos um 'coiso' bonito. Até te vou mandar uma foto para tu veres. Eu vou-me fazer ao bife. É boa ao toque, não repela. Toquei-lhe em todo o lado, foi na cinta, dancei com ela, dei-lhe beijos na cara", referiu à época.