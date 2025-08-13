Domingos Correia, de 67 anos, tem nova namorada. Após ter passado pelo programa 'Casados à Primeira Vista' e de ter casado com Isa, de quem viria a divorciar-se ao ser convidado pela produção a sair do programa da SIC devido a comportamento impróprio, o reformado do Porto voltou a encontrar o amor.

"É para anunciar que eu já namoro e devo aqui à produção, à Coral, que me convidou para vir ao 'Domingão' aqui há uns dois meses. Eu vim ao 'Domingão' e conheci a minha nova namorada", disse ao marcar presença na emissão de terça-feira, 12 de agosto, do programa 'Casa Feliz', apresentado por Diana Chaves e João Baião.

A beleza da nova namorada de Domingos foi bastante elogiada por todos os que viram fotografias do casal. As imagens de ambos também já estão disponíveis nas redes sociais.

"Momentos de boa disposição e divertimento", escreveu o antigo participante de 'Casados à Primeira Vista' ao partilhar fotografias junto do novo amor.

Gorete, nome da companheira de Domingos, "vive na Amora mas é açoriana". Porém, nem a distância, uma vez que o aposentado vive no Porto, parece ser impedimento para a paixão.

"Estou apaixonado", assumiu ao ser questionado pelos apresentadores do programa matutino da SIC.

César também tem novo amor?

Quem também marcou presença na emissão de ontem do programa 'Casa Feliz' foi César, outro ex-participante da mais recente edição de 'Casados à Primeira Vista'.

O tarólogo casou-se com Marta na experiência, mas o enlace acabou por não dar certo e o divórcio foi inevitável.

César já teve outra namorada desde o fim de 'Casados à Primeira Vista', mas o romance também não resultou. Agora, assume estar próximo de uma mulher e perto de viver um grande amor.

"Só posso dizer que a estou a conhecer e é uma mulher fantástica", disse, recusando revelar a identidade da pessoa em questão, que vive perto de Braga - de onde o próprio é natural.

"Ainda nos estamos a conhecer. [...] Ela pediu para não falar, ela não quer aparecer em lado nenhum", completou.

A 'guerra' entre Domingos e César

Domingos e César marcaram presença no programa 'Casa Feliz' para que tivessem oportunidade de esclarecer supostos mal-entendidos que existem entre ambos.

César terá dito numa emissão antiga programa matutino da SIC que foi vítima de uma cilada montada por Domingos. O tarólogo afirmou que Domingos combinou com a sua ex-namorada, a mulher com quem se envolveu depois de participar em 'Casados à Primeira Vista', uma 'teia' para depois o exporem na imprensa.

Por seu turno, Domingos explicou que apenas foi intermediário entre a revista TV7 Dias e a ex-namorada de César. Ana Teixeira terá pedido ajuda a Domingos para tornar públicos os contornos da relação com César e este terá passado os contactos da revista para esse efeito.