O nosso corpo passa por processos de desintoxicação que acontecem de forma natural. O fígado, intestino e rins são órgãos capazes de fazer esse processo de eliminação de substâncias tóxicas de forma coordenada e involuntária.

O problema é que acabamos por absorver inúmeras substâncias que fazem mal ao corpo, seja na alimentação, na pele ou mesmo na respiração, inalando substâncias tóxicas, que acabam por sobrecarregar os órgãos, prejudicando o seu funcionamento.

Segundo o médico cardiologista Roberto Yano, quando os órgãos excretores não dão conta de expulsar toda as toxinas do corpo, estas acumulam-se no corpo, podendo causar sintomas como tontura, dores no corpo, dores de cabeça ou dores articulares, por exemplo.

Pensando em formas de aliviar essas dores, o médico Roberto Yano elaborou uma lista com cinco alimentos que podem ajudar a aliviar as dores do corpo.

1. Couve

"É uma verdura excelente para essa finalidade. É fácil de encontrar no mercado e pode ser plantada em sua casa para que a possa comer da sua própria horta. A couve é rica em minerais como cálcio, magnésio, potássio, zinco, fósforo, manganês e ferro, que são minerais que ajudam a fortalecer os nossos ossos, prevenindo a osteoporose. Eles ajudam também a diminuir as dores de cabeça, melhoram o metabolismo, aumentam a nossa imunidade e ajudam até na cicatrização de feridas, além de potencializarem os processos de desintoxicação do organismo", comentou.

2. Espargos

"Este alimento possui muitas vitaminas e quase nenhumas calorias. Além de ser um excelente antioxidante, ele também possui vitamina K e está presente nos melhores alimentos detox. Também previne o que chamamos de stress oxidativo, que é quando nosso corpo acumula os radicais livres. Com essa acumulação, envelhecemos mais rápido e acabamos por ter mais inflamações crónicas. Então, mesmo não sendo um alimento barato, inclua se possível espargos na sua dieta. Vale à pena", disse.

3. Lentilhas

"Quem não gosta? Geralmente comemos os grãos cozidos de lentilha na salada, mas pode ser feita de várias outras formas. São ricas em minerais como potássio, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. Para quem é vegetariano e precisa ingerir alimentos ricos em ferro, esta é uma ótima opção para o seu cardápio. As lentilhas protegem contra doenças crónicas, cardíacas e até diabetes. Outra dica importante é que devemos deixar as lentilhas sempre de molho, assim como todas as leguminosas, para eliminarmos todos os antinutrientes desses alimentos", pontuou.

4. Pepino

"O pepino tem poder anti-inflamatório, é antioxidante e tem muita água na sua composição. Por conta disso, ajuda também na desintoxicação, além de diminuir a retenção de líquidos, pois ajuda a eliminar o excesso de sódio e as toxinas pela nossa urina", disse.

5. Melão

"90% da composição desta fruta é água, então ajuda a manter-se bem hidratado. Além disso, é rico em cálcio, fósforo, ferro, inúmeras vitaminas, tem ação diurética e é antioxidante. Então assim como os outros quatro citados anteriormente, inclua o melão na sua dieta", finalizou.