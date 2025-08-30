Foi com uma enorme alegria que esta semana Inês Simões revelou aos seguidores da sua página de Instagram que tinha conseguido comprar a casa dos seus sonhos, com piscina e vista para o mar. Numa publicação na rede social, a atriz - que se tornou conhecida na série juvenil 'Morangos com Açúcar' - e atual comentadora de reality show na TV mostrou pormenores daquele que é o seu novo lar.

Apesar da maioria das reações dos seguidores a esta novidade ter sido positiva, a verdade é que também não faltaram críticas.

Nas stories do Instagram, Inês Simões destacou alguns dos comentários negativos que recebeu, lamentando pelos mesmos.

"Acho engraçados alguns comentários e mensagens que tenho recebido em tom de crítica.

Exemplos:

- A casa tem pouco espaço exterior;

- A casa tem uma piscina pequena;

- O portão é feio;

- Não gosto das escadas.

Se fosse há uns anos, perderia tempo a responder a essa gente. Hoje em dia, apenas sorrio e penso… Será que essa pessoa tem sequer piscina? Será que tem casa própria ou arrendada? Será que comprou uma casa sozinha (porque, como sabem, sou divorciada) que foi bem cara?

Talvez não. Ou talvez sim. Ainda assim, o que me faz seguir em frente e querer cada vez mais é olhar para mim e não perder tempo com a opinião dos outros quando é negativa e mal-intencionada!", realçou.

Partilha feita por Inês Simões no Instagram relativamente às críticas© Instagram/Inês Simões

Na partilha em que deu a novidade, feita esta sexta-feira, dia 29 de agosto, Inês deixou o seguinte texto: "Mais um sonho realizado: a minha nova casa, com vista mar. Fruto do meu trabalho, com esforço e passo a passo. Nada me foi dado de mão beijada (a não ser a educação e os valores que agradeço todos os dias aos meus pais. Agora é tempo de a transformar no lar da minha família e vou mostrar vos cada momento! Perdoem me o outfit, mas ando em mudanças e a vida real é esta!"

Veja os pormenores da casa: