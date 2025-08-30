Nada abala António Leal e Silva, nem mesmo os comentários mais maldosos que recebe no Instagram. Foi para estas pessoas que o comentador do programa 'V+Fama', no V+TVI, e do 'Big Brother Verão', na TVI, dedicou um vídeo que partilhou nesta mesma rede social.

Na gravação, que poderá ver na galeria, António mostra-se bem disposto e animado, garantindo que as palavras maldosas que lhe são dirigidas não o afetam, muito pelo contrário.

"Desde que estou em televisão e a comentar um programa como o 'Big Brother', que tenho recebido mensagens estranhíssimas e há pessoas que vão fazer perfis falsos de propósito só para me enviarem mensagens.

Não façam, filhas. Não percam tempo, não percam tempo! Não me afetam, não me incomodam. Não ando na vida para agradar a toda a gente. Quem quer agradar a toda a gente, acaba por não agradar a ninguém. Eu tento ser isento e faço a minha vida e sou uma pessoa completamente resolvida e feliz. É isso que incomoda as pessoas, porque eu sou mesmo. Estou sempre bem.

Quero é viver a vida e desfrutar os anos que me restam, porque já tenho 60, não tenho muitos mais. Não percam tempo com isso, vão à praia, apanhem sol. Não me afetam, têm de mandar para pessoas que ficam afetadas, eu não", realçou no vídeo em questão.

A proximidade de António Leal e Silva Diogo Bordin que deu muito que falar

Este mês, o comentador social foi notícia pelos motivos mais inesperados. A sua relação de grande proximidade com o ex-concorrente do 'Big Brother Verão' Diogo Bordin tem dado que falar, sobretudo depois de terem vindo parar à imprensa - com o Fama ao Minuto a conseguir uma fotografia exclusiva - imagens dos dois de férias no Algarve.

Na manhã desta sexta-feira, dia 29 de agosto, Carolina Braga, ex-namorada de Diogo, falou sobre esta proximidade, garantindo que António Leal e Silva não foi o responsável pela sua separação.

"Não acredito que tenha chegado a tanto, mas também não sei o que os dois conversam. Sempre respeitei a relação que eles tinham, mas como não sou obrigada a compactuar com tudo e a andar para todo o lado. Acabei por fazer as minhas escolhas", argumentou.

"Obviamente que o António não foi de todo a causa da separação, eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias e chegámos ao mútuo acordo de terminar porque era o melhor para os dois. Mas, obviamente que o António foi tema, porque é uma pessoa que de repente para mim é estranha e que para ele está super próxima e eu como namorada tinha de saber o que se passava", realçou, garantindo que não houve traições de nenhuma das partes.