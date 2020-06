Varie na fruta e arrisque na criatividade

A fruta deve ser boa, variada, com diversas cores (ex. vermelha - frutos silvestres, verde - maçãs, amarela – abacaxi/ananás, banana).

Não se limite à fruta fresca

Para além da fruta fresca pode incorporar numa salada de fruta frutos secos (ex. noz, pinhão, amêndoa); sumos de fruta (ex. laranja, maracujá); iogurte natural; especiarias (ex. canela e baunilha); ervas aromáticas (menta e verbena); vinhos licorosos (ex. Porto, Moscatel).

Procure os frutos que combinam com a salada

A encabeçar a lista de frutos que combinam bem com a salada temos os seguintes: laranja, manga, morangos, maçã, pera, banana, mamão, papaia, quivi, melão, meloa, melancia, abacaxi, ananás.

Lave muito bem