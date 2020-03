Este método de fazer o molho branco usa farinha de milho como espessante, descartando a necessidade de manteiga ou óleo. É temperada com queijo cheddar e parmesão, pouco calóricos, para obter um sabor forte e bom através de uma quantidade limitada de queijo. O sabor picante da mostarda em pó e do sal tornam o molho realmente saboroso.

Que ingredientes usar?

Use meia colher de sopa de farinha de milho, uma colher de sopa de água, 350 ml de leite meio gordo, 25 g de queijo cheddar pouco gordo ralado, 25 g de queijo parmesão ralado, duas colheres de chá de mostarda de Dijon, um quarto de de colher de chá de sal de aipo, ou a gosto, pimenta preta.

Como fazer?

Misture a farinha de milho com um bocadinho de água até obter uma pasta macia. Numa caçarola média, misture o leite com a pasta de milho com uma colher de pau. Coza em lume médio durante três minutos, mexendo sempre, até o molho começar a ferver e a engrossar. Retire do lume, junte o queijo e a mostarda e continue a mexer até o queijo ter derretido. Tempere, a gosto, com sal de aipo e pimenta preta.