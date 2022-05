Laksa de camarão

Preparação

Coloque um tacho ao lume e junte a pasta de laksa. Deixe cozinhar durante 30 segundos. Em seguida, junte o leite de coco e a água, e deixe ferver durante três minutos.

Adicione o miolo de camarão e deixe cozinhar durante quatro minutos.

Disponha os rebentos de soja numa travessa ou prato de servir.

Por cima, deite a laksa, polvilha com a cebolinha fatiada e as folhas de manjericão, e sirva com gomos de lima.