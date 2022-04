Quer as viagens se façam a pretexto da cozinha, quer sejam uma agradável surpresa decorrente das viagens, a verdade é que os sabores e odores que associamos a determinados pratos se tornam numa espécie de património pessoal que guardamos dos lugares e pessoas com as quais contactamos. Miguel Mesquita, engenheiro de formação e chef por vocação, alia o amor pela cozinha à paixão pelas viagens. Com estas, a descoberta de novos ingredientes, o passeio por mercados locais, a prova de novos pratos. Chegado a casa, Miguel interpreta e reproduz à sua maneira o que experimentou. Um hábito e uma prática que, o homem que venceu o programa “Guerra dos Pratos” (Fox Life Portugal), traz agora para livro em “Cozinhas do Mundo” (edições IN).

Ao correr das 179 páginas da presente obra, o autor leva-nos por uma viagem de partilha em que percorremos 90 receitas marcantes, dos seus sabores e ingredientes. A par de uma viagem pelas cozinhas do Mundo, o livro do Chef Executivo da Academia Time Out, em Lisboa, faz-se de muitas memórias de lugares e pessoas, com aromas, sabores e cores que despertam a curiosidade do leitor

Depois de ter participado no programa “MasterChef Portugal”, Miguel decidiu deixar a carreira de engenheiro industrial e enveredar pelo mundo da culinária. Estudou inicialmente na Escola de Turismo e Hotelaria do Porto, tendo mais tarde partido para Londres, para estudar na Le Cordon Bleu. Natural da Lixa, Miguel viveu no Porto, em Paris, em Londres e agora em Lisboa. Em Londres, depois de trabalhar e adquirir experiência em restaurantes com estrelas Michelin, como Marcus by Marcus Wareing e Helene Darroze at The Connaught, trabalhou como Private Chef e realizava todos os meses o M4Food – Supper Club, eventos em que fazia uma cozinha criativa, sazonal e com muitas referências à cozinha portuguesa.

“Cozinhas do Mundo” chega aos escaparates com o preço de 18,99 euros.