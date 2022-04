Quem procura uma mesa que o concilie com uma dieta equilibrada e, simultaneamente, sustentável para a carteira e bem-estar do planeta, conta com o novo guia “Diário de Cozinha: Receitas Veganas”. Para além de oferecer 40 receitas de base vegetal, o livro permite ao leitor apontar as suas receitas veganas favoritas.

ArtePlural Edições