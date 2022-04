Vinhos raros, provas comentadas e batismos de balão em mais uma edição do Aqui Na Bairrada

Aqui Na Bairrada (ANB) é a maior mostra de vinhos e sabores da região, num registo descontraído e acolhedor, cara-a-cara com os produtores locais. A edição deste ano conta com 35 produtores de vinho e 12 espaços dedicados às iguarias regionais, das salgadas às doces. Há um espaço com mesas, para que os visitantes possam usufruiu no local, mas a maioria dos produtos pode também ser adquirida e levada para casa. À semelhança da edição anterior, haverá um espaço dedicado aos mais novos, onde vão poder vestir a “pele” de exploradores da Bairrada. O acesso ao evento e ao espaço infantil é livre, sendo que os adultos que quiserem provar vinhos têm que adquirir o copo oficial do evento, no valor de 3 euros.

Resina Films

Uma das novidades deste ano é o Bairrada em Privado, espaço onde enófilos ou exploradores vínicos vão poder provar vinhos raros. Com hora marcada, sommelier de serviço e por 15,00 euros podem degustar três vinhos distintos, em ambiente intimista, para uma prova focada, com duração de 15 a 20 minutos. A cada dia vão estar disponíveis nove vinhos, distribuídos por três horários e duas “rondas”: a primeira às 16h00, 16h30 e 17h00 e a segunda às 18h30, 19h00 e 19h30. Quem quiser provar os vinhos da Prova A pode fazê-lo às 16h00 ou às 18h30 e assim sucessivamente. A inscrição é obrigatória e feita na receção do evento, até uma hora antes de cada prova.

Resina Films

Em paralelo, e com lugar no Museu do Vinho Bairrada, paredes meias com as instalações da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), a organização do ANB vai promover duas provas comentadas. Sob o mote “10 Anos, 10 Vinhos”, uma de brancos e espumantes (no dia 7, às 17h30) e outra de rosados e tintos (dia 8), estes dois momentos assinalam o 10.º aniversário da atual direção da CVB, desde então liderada por Pedro Soares. Caberá ao crítico de vinhos Luís Ramos Lopes fazer uma retrospetiva vínica e uma pequena resenha histórica. Cada prova custa 25 euros e a compra do acesso é feita no evento, até uma hora antes do seu início. Vai haver transporte do Pavilhão de Desportos para o Museu e vice-versa, mediante inscrição (gratuita) e disponibilidade.

Outra novidade é o Batismos de Balão, que vai estar instalado na parte exterior do edifício e fazer as delícias dos mais pequenos aos graúdos, entre as 18h00 e as 21h00. A inscrição é feita no local, e está sujeita a disponibilidade. Custa 2 euros por adulto e é grátis para crianças até aos 12 anos.