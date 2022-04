Guardiões de uma tradição e cultura milenares, os vinhos de talha têm vindo a reocupar um lugar de destaque entre os vinhos produzidos na região do Alentejo, assim como a conquistar um número crescente de consumidores, razão pela qual ocupam lugar de relevo na edição deste ano do Enóphilo Wine Fest.

O “Talha DOC”, um “evento dentro do evento”, organizado em parceria com a Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito, levará à capital 10 produtores alentejanos. Associação de Produtores de Vinho de Talha, Gerações da Talha, Quinta da Pigarça, Esporão, Herdade do Rocim, Adega de Borba, XXVI Talhas, Sovibor e ACV são os embaixadores da novidade desta edição do evento.

A um leque de vinhos diverso, o Enóphilo Wine Fest Lisboa, a 23 de abril (das 14h30 e as 20h00, no Hotel Marriott) junta ainda algumas especialidades para conhecer num conjunto de provas especiais, pensadas para enófilos amadores e profissionais.

Enric Vives-Rubio

Abaixo, os interessados encontram informação detalhada sobre cada uma destas provas:

“HeadRock e Quinta Serra d'Oura: 10 anos de história no terroir de Vidago”

Duas marcas de um mesmo produtor e de um mesmo terroir: Vidago. Uma prova para conhecer esta zona da sub-região de Chaves, um dos locais de excelência para a produção de vinho em Trás-os-Montes, e celebrar os 10 anos de atividade deste produtor. Iniciativa que será falada na primeira pessoa, onde se apresenta um pouco do portfolio e da história destes vinhos através de duas provas (das 15h00 às 16h00).

“Bierzo: um dos segredos mais bem guardados de Espanha”

Uma masterclass conduzida pelo enólogo e produtor César Márquez, uma das estrelas em ascensão da região de Bierzo, que irá apresentar alguns vinhos da região, uma seleção de vinhos seus, de Gregory Perez e de Raúl Pérez - um dos nomes mais sonantes do mundo do Vinho. Oportunidade para conhecer esta pequena, mas muito badalada, denominação do norte de Espanha. (das 17h00 às 18h00).

“Churchill’s - 40 anos de vinhos do Porto e Douro”

A celebração dos 40 anos da Churchill's com o enólogo Ricardo Pinto Nunes, numa prova onde se poderá degustar em primeira mão novidades como o Grafite Tinta Roriz e uma cask sample do Tawny 40 anos que será lançado no final do ano. Uma oportunidade para conhecer uma casa conhecida pelo seu estilo mais seco e fresco, com Portos produzidos exclusivamente a partir de uvas de letra A, apanhadas e selecionadas à mão, pisadas a pé em lagares tradicionais de granito, com fermentações naturais mais longas, numa filosofia de mínima intervenção. (das 19h00 às 20h00).

Os bilhetes, no valor de 20 euros, já estão disponíveis na Ticketline, online e nos pontos de venda habituais (Fnac, Worten, etc.). Já as provas especiais, limitadas a 20 participantes cada, podem ser acedidas através de bilhete próprio, também no valor de 20 euros, disponíveis nos mesmo canais.