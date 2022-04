O novo bistrô da Batarda’s é 100% isento de glúten

Certificada pela Associação Portuguesa de Celíacos, a Batarda’s abriu as suas portas em março de 2021, na freguesia da Parede, com oferta de produtos sem glúten e direcionados para o pequeno-almoço e brunchs, com variados pães, bolos, panquecas e salgados tradicionais. Agora, com novos horários e opções gastronómicas mais alargadas, o espaço ampliou o seu propósito inicial: oferecer uma cozinha diversificada totalmente sem glúten, mas com muito sabor.

“A nossa proposta é criar um espaço totalmente seguro para celíacos, ou seja, sem qualquer risco de contaminação cruzada, mas com opções gastronómicas tão saborosas que agradam a todos, mesmo quem não tem a doença celíaca ou qualquer sensibilidade ao glúten”, conta a proprietária Maria Batarda.

Liliana Silva

Quando foi diagnosticada com a doença celíaca, há sete anos, Maria Batarda percebeu que a oferta isenta de glúten disponível no mercado português era escassa - e o que existia era parco em termos de sabor. Foi, então, que passou a dedicar-se na adaptação das receitas da família, mantendo o ADN da cozinha da sua avó, mas em versões sem glúten.

“O desafio e o objetivo da Batarda’s atualmente passam por ser um local que integre famílias e amigos ao redor de uma mesa com uma cozinha exclusivamente sem glúten, sem que, para isso, sejam perdidos o sabor e a possibilidade de escolher entre diversas opções gastronómicas. Por isso também os nossos horários mais alargados, queremos que os nossos clientes tenham sempre um espaço para partilhar bons momentos”, afirma Maria Batarda.

Liliana Silva

Além do sabor e da ementa diversificada exclusivamente sem glúten, a segurança na confeção dos alimentos é uma prioridade da Batarda’s. O espaço conta, inclusivamente, com take away e entrega na região através de Uber Eats, Glovo e Bolt Food.

Na nova ementa da Batarda’s, há opções para qualquer apetite e hora do dia, com hambúrgueres como o Florentino (12 euros), que leva pão, carne, queijo cheddar, cogumelos e espinafres salteados e molho holandês; ou o Mediterrâneo (12,5 euros), com pão, carne, queijo mozarela, alface, maionese de alho, cebola caramelizada, bacon crocante e ovo estrelado. Já nas opções de risoto destacam-se o Camarão e Lima (15 euros), com arroz arbóreo, camarão, lima e parmesão; e o Abóbora e Queijo de Cabra (13 euros), com arroz arbóreo, abóbora, cogumelos Portobello, espargos, queijo de cabra e parmesão.

Batarda’s Praceta Lagoa de Óbidos, nº 39, Parede Horários: Domingo a quinta das 10h00 às 19h00; sexta e sábado das 10h00 às 23h00. Encerrado às terças-feiras. Contactos: e-mail encomendas@batardas.pt

Entre as novidades, estão ainda as tábuas especiais, como a de Enchidos (20 euros), com presunto, salpicão alentejano, paio alentejano, croquetes, compota de tomate, nozes, pão alentejano e frutos vermelhos.

Há ainda os já tradicionais ovos, tostas, panquecas e salgados da Batarda’s, além de menus de brunch e pequeno-almoço a partir de 9 euros e sobremesas, como cheesecake, tartes e brownie de chocolate com mascarpone e frutos vermelho. Dentro das opções gluten free oferecidas pela Batarda’s, há ainda produtos para vegetarianos, vegan e intolerantes à lactose.