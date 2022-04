Para festejar a da primavera o restaurante Las Ficheras – que torna o Cais do Sodré mais colorido e alegre há quase uma década – apresenta novidades inspiradas no mar e um cocktail bem frutado.

Com a chegada da mais amena e florida estação do ano, o Las Ficheras propõe duas grandes novidades: o Taco Xochitl (que significa, adequadamente, flor), e que traz sabores do mar para a mesa através da presença dos tentáculos de polvo ao qual se juntam o puré de pimentos e o crocante de alho francês.

Uma maré de frescura marítima que convida a ouvir ritmos latinos no balanço de um cocktail que se quer refrescante, para contrariar o picante dos chillies. Com o sugestivo nome de Melon Baby, tem como principais ingredientes o melão e a tequila. Melão chama o verão, tequila é pura tradição mexicana, e ‘baby’ advém do facto de ser uma criação do filho mais novo – atualmente a frequentar o curso de bartender em Londres – da proprietária Patrícia Camacho.

créditos: Las Ficheras

A abertura do restaurante mexicano Las Ficheras trouxe “movida” para uma das zonas mais animadas de Lisboa e os lisboetas habituaram-se a comer bons tacos, acompanhados pelas margaritas – que se tornaram um ícone da capital –, e o aroma intenso do jalapeño passou a fazer parte do vocabulário de sabores da cidade.

Las Ficheras créditos: Las Ficheras

Este ano o restaurante apresenta também a Sasha, a Fichera mais formosa do México. Tal como nos cabarets do México, trocam-se fichas por danças ou bebidas às quintas, sextas e sábados, com espetáculos que fazem jus ao nome do projeto.