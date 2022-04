Dos snacks à sobremesa, todos os momentos terão ouriço do mar. É este o desafio do chef André Rebelo que, a 24 de abril, recebe no Jangada o Festival do Ouriço do Mar, e convida três cozinheiros da região da Ericeira para se juntarem a esta aventura, e criarem um menu único para 60 convidados, com muita onda.

Em niguiri, em croquete, com pato, com caramelo salgado… Vão ser várias as abordagens dos cozinheiros envolvidos neste jantar exclusivo onde quem brilha é o produto da região da Ericeira.

“A experiência tem que ser equilibrada, o que com este ingrediente é desafiante, ainda por cima num menu criado por pessoas diferentes”, assume André Rebelo, o chef que convidou colegas e amigos com projectos na região para partilharem a cozinha do restaurante do You and The Sea nesta noite memorável.

Restaurante You and The Sea créditos: © Filipe Lucas Frazão

Do Mar das Latas, virá a chef Beatriz Anjo, da Tasquinha do Gil, em Mafra, o chef Filipe Reis e, do Terço do Meio, a Maria Joana e o André Toscano, habitualmente dedicados à pastelaria, mas aqui a mostrarem o que valem em diferentes momentos do menu.

O objetivo é “criar comunidade entre a restauração, bem como trocar ideias e potenciar o crescimento gastronómico da região”, esclarece o cozinheiro, partilhando que, criativamente, as criações mais exigentes têm sido “a sobremesa e o prato de carne”.

A 24 de abril, o mergulho neste menu acontece a partir das 19h30, no Jangada, e inclui couvert, 3 snacks, 2 entradas, prato de carne e prato de peixe, pré-sobremesa e sobremesa, tudo com produto premium da época, tirando-se partido das correntes marítimas que tanto ouriço trazem à costa da Ericeira durante esta estação.

A degustação terá pairing vínico da Quinta do Gradil e o valor de 45€ por pessoa. As reservas devem ser feitas para 261 243 370 ou info@youandthesea.pt.