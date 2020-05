Mini suspiros com toffee

Pode aproveitar as claras que não utiliza num doce com ovos para produzir estes mini suspiros com recheio de toffee. Também ficam ótimos se servir com chantilly e framboesas.

Suspiros

Um doce carregado de ternura partilhado que faz bom uso das claras que guardou de receitas anteriores.

Suspiros Gastronomia Tradicional

Tipo de prato Doces

Bolo de chocolate com merengue

Um bolo com combinações irresistíveis: chocolate e merengue que se derrete na boca. Diferentes sabores e texturas que casam na perfeição.

Maçãs assadas com merengue

E se elevarmos as tradicionais maçãs assadas a outro nível? É tão simples como adicionar um pouco de merengue no topo, et voilà!